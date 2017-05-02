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Nargile kullanımının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini gösteren ve "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan basıncı...

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:36
Puan Ver : Kalbinizde O Sorunun Olmasını İstemiyorsanız Uzak Durun!(5/10)3


Nargile kullanımının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini gösteren ve "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan basıncı, nabız hızı ve kandaki oksijen doygunluğunda görülen olumsuz değişimlerin ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabileceği belirtildi. Araştırmanın sonucunda, nargile içimi öncesi hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16'sında çeşitli ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı da görüldü.



Çalışmada sağlıklı bireylerde nargile içimi sonrası karbonmonoksit seviyesinin önemli seviyelere yükselmesi ilk kez noninvaziv (kansız) bir teknikle gösterildi. Sağlıklı bireylerde nargileye bağlı toksik karbonmonoksit gazının önemli ritim bozukluklarına ve EKG değişikliklerine neden olduğunu da gösteren çalışmaya, tamamen sağlıklı olduğu bilinen ve yaşları 18-40 aralığında 28'i erkek, 5'i kadın 33 kişi gönüllü olarak katıldı.



"BİR SEANS NARGİLE İÇİMİNDEKİ NİKOTİN MİKTARI 50 SİGARADAKİNE EŞ DEĞER"



Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yunsur Çevik, tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir alışkanlık ve ciddi problemleri getiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti. Çevik, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu hatırlatarak, sigara içilmesinin, nikotinin etkisiyle bağımlılığa yol açmasının yanında, tütün içeriğindeki bazı maddelere sürekli maruziyet yoluyla da çok sayıda hastalığa neden olduğunu anlattı.



 



kaynak:sabah








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