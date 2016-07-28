

Yıllardır nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri yaşayan Seğmen, problemlerinden kurtulmak için defalarca hastaneye başvurdu. Koroner arter hatalığı teşhisi konulan Seğmen'e anjiyo yapıldı ve stent takıldı.



Ancak Seğmen'in şikayetleri bir türlü düzelmedi. Son çare olarak başvurduğu özel hastanede yapılan bir dizi kontrol ve tetkikler sonucunda, kalbinde daha önceki kontrollerde fark edilmeyen bir delik olduğu belirlendi.