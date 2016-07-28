KALBİNDEKİ DELİK 40 YIL SONRA KAPATILDI
Adana'da, 40 yıl boyunca kalbindeki delikle yaşayan Ali Ferit Seğmen, robotla gerçekleştirilen kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Yıllardır nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri yaşayan Seğmen, problemlerinden kurtulmak için defalarca hastaneye başvurdu. Koroner arter hatalığı teşhisi konulan Seğmen'e anjiyo yapıldı ve stent takıldı.
Ancak Seğmen'in şikayetleri bir türlü düzelmedi. Son çare olarak başvurduğu özel hastanede yapılan bir dizi kontrol ve tetkikler sonucunda, kalbinde daha önceki kontrollerde fark edilmeyen bir delik olduğu belirlendi.
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