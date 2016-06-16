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KALBİ DURDUKTAN SONRA BEBEĞİ SEZARYENLE ALINAN ANNE TOPRAĞA VERİLDİ


KALBİ DURDUKTAN SONRA BEBEĞİ SEZARYENLE ALINAN ANNE TOPRAĞA VERİLDİ
Tarih : 16 Haziran 2016, 16:03
Puan Ver : Kalbi Durduktan Sonra Bebeği Sezaryenle Alınan Anne Toprağa Verildi(9/10)9






TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ



Bugün Canan Kocataş için İlkadım İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kadının eşi Mustafa Kocataş, tabutun başında bekledi. Burada taziyeleri kabul etti. Ayrıca genç kadının tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Canan Kocataş için Fevzi Çakmak Camii'ne öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Atakum İlçesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BEBEĞİN DURUMU DA CİDDİ



Canan Kocataş'ın hamileliği döneminde 20 kilo verdiği, son zamanlarda yakınlarına "Ben öleceğim, ama çocuğum yaşayacak" dediği iddia edildi. Öte yandan Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi devam eden 8,5 aylık erkek bebeğinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.





 








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