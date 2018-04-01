Hakkari Şehitlerinin Kardeşleri Birbirleriyle Evlendi
Çiftlik Bank Tipi Vurgunlara Bakanlıktan Darbe! Erkenden Uyaracak
Kalbi Dayanmadı, Annesinden 6 Saat Sonra Öldü
Paylaşımlara Dikkat! Vize Başvurusunda Sosyal Medya Geçmişi İstenecek
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Kavga: 1 Polis Ağır Yaralı
Tem'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, Yaralılar Var
Nihat, Seda'yı Şimdi De Selin Ciğerci Videosuyla Vurdu!
Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı!
İtfaiye, Ambulans, Polis! Artık Hepsine Tek Numaradan Ulaşılacak!
Vatan Caddesi'nde Siyahi Kadın Çocuklarını Yolun Ortasına Bırakıp Kaçtı
Gerçek Ortaya Çıktı! İnsan Hakları Levhası Sökülmemiş, Çalınmış
Abd'nin Gönderme Kararı Aldığı Rus Diplomatlar Washington Büyükelçiliği'nden Ayrıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek İbra Edildi
Bakan Soylu, Yüksekova'da Askeri Üs Bölgelerini Ziyaret Etti
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u Talisca'nın Golüyle Devirdi
Bbp Lideri Destici: İlkesel Olarak Cumhur İttifakının İçerisindeyiz!
15 Yıl İçinde Savaşacağız Diyen Veliaht Prens'e İran'dan Sert Yanıt
Erdoğan'dan Trump'a Kritik İsrail Sorusu: Müdahale Etmeyecek Misniz
Dolmabahçe'de Kritik Maç Başladı
Bodrum'u İşportacılar Sardı, Turistlere Matkap Satmaya Çalışıyorlar

Kalbi dayanmadı, annesinden 6 saat sonra öldü

KALBİ DAYANMADI, ANNESİNDEN 6 SAAT SONRA ÖLDÜ

Müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu 58 yaşındaki Ümit Çelik, 80 yaşında vefat eden annesinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Kalbi Dayanmadı, Annesinden 6 Saat Sonra Öldü(8/10)4

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu 58 yaşındaki Ümit Çelik, 80 yaşında vefat eden annesinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Tiyatrocu Ümit Çelik bundan 15 gün önce kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Çelik'in tedavisi devam ederken, önceki gün 80 yaşındaki annesi Nezire Çelik vefat etti. Kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Nezire Çelik'in ölüm haberi yoğun bakımda tutulan Ümit Çelik'e verilmedi. Ancak Çelik, annesinden 6 saat sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kalbi  Dayanmadı  Annesinden  6  Saat  Sonra  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER