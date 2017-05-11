KAHVERENGİ GÖZLÜLERE MAKYAJ ÖNERİLERİ
Kahverengi göze sahipseniz size vereceğimiz makyaj tüyolarıyla kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz.
Kahverengi göze yakışan makyajları biliyor musunuz? Kahverengi göze hangi tonlarda makyaj yapılması gerektiğini merak ediyorsanız işte önerilerimiz…
Dumanlı göz makyajı
Kahverengi gözlü insanlara en yakışan makyajların arasında dumanlı göz makyajı geliyor. Özel davetlerde hatta günlük yaşantınızda bile hafif dumanlı göz makyajınızla mükemmel görünebilirsiniz.
Altın tonları
Altın ve kahve tonları kahverengi gözlere oldukça yakışan renk seçenekleri arasında yer alır. Gece bir davete katılacaksınız kahverengi göz makyajınızı altın parıltılı tonlarla belirginleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce siyah göz kalemiyle göz etrafını belirginleştirmeniz gerekir.
Kalın siyah kalem
Gözleriniz küçük ve kahverengiyse kalın siyah göz kalemiyle gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Bunun sonucunda daha seksi ve daha belirgin bakışlara sahip olursunuz.
Renkli makyaj
Renkli makyajı seviyorsanız Gözlerinizin altına parlak mavi bir kalem çekin ve göz kapağınızın üzerine sarı parlak bir far deneyin. Böylece enerjik ve harika görünebilirsiniz.
İki kat rimel
Rimel sürdüğünüzde iki kat sürmenizi öneriyoruz. Böylelikle gözlerinizin güzelliği ortaya çıkacaktır. Bu makyajınızı yanaklarınıza hafif şeftali tonlarında allık uygulayarak tamamlayabilirsiniz.
kaynak:milliyet
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