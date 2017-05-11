Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

kahverengi gözlülere makyaj önerileri

KAHVERENGİ GÖZLÜLERE MAKYAJ ÖNERİLERİ

Kahverengi göze sahipseniz size vereceğimiz makyaj tüyolarıyla kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:36
Puan Ver : Kahverengi Gözlülere Makyaj Önerileri(8/10)6


Kahverengi göze yakışan makyajları biliyor musunuz?  Kahverengi göze hangi tonlarda makyaj yapılması gerektiğini merak ediyorsanız işte önerilerimiz…



Dumanlı göz makyajı

 

Kahverengi gözlü insanlara en yakışan makyajların arasında dumanlı göz makyajı geliyor.  Özel davetlerde hatta günlük yaşantınızda bile hafif dumanlı göz makyajınızla mükemmel görünebilirsiniz.



Altın tonları 



Altın ve kahve tonları kahverengi gözlere oldukça yakışan renk seçenekleri arasında yer alır.  Gece bir davete katılacaksınız kahverengi göz makyajınızı altın parıltılı tonlarla belirginleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce siyah göz kalemiyle göz etrafını belirginleştirmeniz gerekir.



Kalın siyah kalem 



Gözleriniz küçük ve kahverengiyse kalın siyah göz kalemiyle gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz.  Bunun sonucunda daha seksi ve daha belirgin bakışlara sahip olursunuz.



Renkli makyaj 



Renkli makyajı seviyorsanız Gözlerinizin altına parlak mavi bir kalem çekin ve göz kapağınızın üzerine sarı parlak bir far deneyin. Böylece enerjik ve harika görünebilirsiniz.



İki kat rimel 



Rimel sürdüğünüzde iki kat sürmenizi öneriyoruz. Böylelikle gözlerinizin güzelliği ortaya çıkacaktır.  Bu makyajınızı yanaklarınıza hafif şeftali tonlarında allık uygulayarak tamamlayabilirsiniz.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kahverengi  Gözlülere  Makyaj  Önerileri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER