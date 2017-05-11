

Kahverengi göze yakışan makyajları biliyor musunuz? Kahverengi göze hangi tonlarda makyaj yapılması gerektiğini merak ediyorsanız işte önerilerimiz…







Dumanlı göz makyajı







Kahverengi gözlü insanlara en yakışan makyajların arasında dumanlı göz makyajı geliyor. Özel davetlerde hatta günlük yaşantınızda bile hafif dumanlı göz makyajınızla mükemmel görünebilirsiniz.



Altın tonları







Altın ve kahve tonları kahverengi gözlere oldukça yakışan renk seçenekleri arasında yer alır. Gece bir davete katılacaksınız kahverengi göz makyajınızı altın parıltılı tonlarla belirginleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce siyah göz kalemiyle göz etrafını belirginleştirmeniz gerekir.



Kalın siyah kalem







Gözleriniz küçük ve kahverengiyse kalın siyah göz kalemiyle gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Bunun sonucunda daha seksi ve daha belirgin bakışlara sahip olursunuz.



Renkli makyaj







Renkli makyajı seviyorsanız Gözlerinizin altına parlak mavi bir kalem çekin ve göz kapağınızın üzerine sarı parlak bir far deneyin. Böylece enerjik ve harika görünebilirsiniz.



İki kat rimel







Rimel sürdüğünüzde iki kat sürmenizi öneriyoruz. Böylelikle gözlerinizin güzelliği ortaya çıkacaktır. Bu makyajınızı yanaklarınıza hafif şeftali tonlarında allık uygulayarak tamamlayabilirsiniz.







kaynak:milliyet