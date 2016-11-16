İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz

kahvenin daha önce bilmediğiniz kullanım şekilleri

KAHVENİN DAHA ÖNCE BİLMEDİĞİNİZ KULLANIM ŞEKİLLERİ

Kahvenin daha önce bilmediğiniz kullanım şekilleri, evde kolaylıkla yapabileceğiniz karışımlarla cilde faydaları...

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:37
Puan Ver : Kahvenin Daha Önce Bilmediğiniz Kullanım Şekilleri(10/10)12


Saç boyası



Saçlarınız koyu renk ise kahve, saçlarınızı boyamak için kolay ve ucuz bir yöntem olabilir. Kahveyi saç kreminizle karıştırıp saçınıza sürdüğünüzde sadece renk vermekle kalmayıp aynı zamanda ışıltı katacaktır. Ama saç renginiz açık renk ise zarar verebileceğinden denemeden önce dikkatli olun.



Ayak nemlendirici



Kahve, vücudumuzda öncelik vermemiz gereken yerlerden biri olan ayaklar için de oldukça faydalı. Ayaklarınızı nemlendirmek için kahve çekirdeği ya da telvesi kullanabilirsiniz.



Yüz temizleyici



Evde yapabileceğiniz bu kolay karışımla kahvenin arındırıcı özelliğinden faydalanabilirsiniz. Özellikle cildiniz yağlıysa farkı göreceksiniz. 1 yemek kaşığı kahve telvesini 1 yemek kaşığı yoğurtla karıştırın. Bu karışımla yüzünüze yavaşça masaj yapın ardından ılık suyla durulayın.



Cildinize Kahveyle Hayat Verin



Selülit giderici



Kahve, cildinizi tazeleyeceğinden selülitlerin azalmasına da yardımcı olur. 1/2 oranında hazırlayacağınız su-kahve karışımına birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin ve karışımı selülitli bölgeye sürün. Bir fırça yardımıyla masaj yapın.



Göz dinlendirici



Gözdeki şişlikleri geçirmek için kahveyi 10-15 dakika kadar göz kapaklarınızda ve göz altında bekletin. Şişlikleri azaltacaktır.



Saç bakımı



Kahve, kıl foliküllerini güçlendirerek saçın uzamasını ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Kahveyi saçınıza direk masaj yoluyla sürebilirsiniz.



Vücut temizleyici



4 yemek kaşığı kahve telvesini 5 yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Zeytinyağı yerine bal da kullanabilirsiniz. Karışım çok katı olduysa içine biraz su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı duşta birkaç dakika vücudunuza masaj yaparak sürün ve durulayın.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Kahvenin  Daha  Önce  Bilmediğiniz  Kullanım  Şekilleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER