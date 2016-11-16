

Saç boyası







Saçlarınız koyu renk ise kahve, saçlarınızı boyamak için kolay ve ucuz bir yöntem olabilir. Kahveyi saç kreminizle karıştırıp saçınıza sürdüğünüzde sadece renk vermekle kalmayıp aynı zamanda ışıltı katacaktır. Ama saç renginiz açık renk ise zarar verebileceğinden denemeden önce dikkatli olun.







Ayak nemlendirici







Kahve, vücudumuzda öncelik vermemiz gereken yerlerden biri olan ayaklar için de oldukça faydalı. Ayaklarınızı nemlendirmek için kahve çekirdeği ya da telvesi kullanabilirsiniz.



Yüz temizleyici







Evde yapabileceğiniz bu kolay karışımla kahvenin arındırıcı özelliğinden faydalanabilirsiniz. Özellikle cildiniz yağlıysa farkı göreceksiniz. 1 yemek kaşığı kahve telvesini 1 yemek kaşığı yoğurtla karıştırın. Bu karışımla yüzünüze yavaşça masaj yapın ardından ılık suyla durulayın.







Cildinize Kahveyle Hayat Verin







Selülit giderici







Kahve, cildinizi tazeleyeceğinden selülitlerin azalmasına da yardımcı olur. 1/2 oranında hazırlayacağınız su-kahve karışımına birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin ve karışımı selülitli bölgeye sürün. Bir fırça yardımıyla masaj yapın.







Göz dinlendirici







Gözdeki şişlikleri geçirmek için kahveyi 10-15 dakika kadar göz kapaklarınızda ve göz altında bekletin. Şişlikleri azaltacaktır.







Saç bakımı







Kahve, kıl foliküllerini güçlendirerek saçın uzamasını ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Kahveyi saçınıza direk masaj yoluyla sürebilirsiniz.







Vücut temizleyici







4 yemek kaşığı kahve telvesini 5 yemek kaşığı zeytinyağıyla karıştırın. Zeytinyağı yerine bal da kullanabilirsiniz. Karışım çok katı olduysa içine biraz su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı duşta birkaç dakika vücudunuza masaj yaparak sürün ve durulayın.







kaynak:sonhaber