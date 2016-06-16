Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kahve tüketimin kansere neden olmadığını açıkladı. Örgüt gerçekleştirdiği çalışma sonucunda çok sıcak tüketilen tüm içeceklerin gırtlak kanserine yol açma riski olduğuna dikkat çekti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kahve tüketimin kansere neden olmadığını açıkladı.DSÖ Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, kahvenin kansere yol açtığına ilişkin "yeteri kadar kanıt olmadığını" bildirdi.Binin üzerinde çalışmanın ardından kahvenin kansere yol açan ürünler listesinde sınıflandırılamayacağı belirtildi. Ancak örgüt çalışmasında, çok sıcak tüketilen içeceklerin gırtlak kanserine yol açma riskine dikkati çekti.