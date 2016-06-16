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kahve severlere iyi haber

KAHVE SEVERLERE İYİ HABER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kahve tüketimin kansere neden olmadığını açıkladı. Örgüt gerçekleştirdiği çalışma sonucunda çok sıcak tüketilen tüm içeceklerin gırtlak kanserine yol açma riski olduğuna dikkat çekti.

Tarih : 16 Haziran 2016, 15:37
Puan Ver : Kahve Severlere İyi Haber(10/10)11


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kahve tüketimin kansere neden olmadığını açıkladı.DSÖ Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, kahvenin kansere yol açtığına ilişkin "yeteri kadar kanıt olmadığını" bildirdi.Binin üzerinde çalışmanın ardından kahvenin kansere yol açan ürünler listesinde sınıflandırılamayacağı belirtildi. Ancak örgüt çalışmasında, çok sıcak tüketilen içeceklerin gırtlak kanserine yol açma riskine dikkati çekti.








Etiketler: Kahve  Severlere  İyi  Haber    haber

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