

'Kahvaltı en önemli öğündür. Sizi tok ve enerjik tutar, abur cubur yemenizi engeller, metabolizmanızı hızlandırır, şişmanlamazsınız.' Bize sürekli söylenen bu. Fakat bazı uzmanlar bunun bir efsane olduğu görüşünde.



KAHVALTI ETMELİ MİYİZ?







Yapılan araştırmalar, sürekli olarak aşırı kilolu ve obez insanların kahvaltı etmediğini gösteriyor.







Fakat bu bir sebep sonuç ilişkisi doğurur mu?







Örneğin dondurma tüketimi artarken, güneşte aşırı yanma vakaları da artar. Buradan dondurma yemenin güneş yanığına neden olduğu sonucuna varmayız.







Kiloyla kahvaltı arasındaki bağlantı kahvaltıyla açıklanabileceği gibi, kahvaltı eden insanların genellikle daha hareketli, daha iyi beslenme alışkanlığı olan ve daha sağlıklı yaşam süren insanlar olmasından kaynaklanıyor da olabilir.



Tipik İngiliz kahvaltısı o kadar sağlıklı değil







Britanya'daki Obezite Gözlemevi, kahvaltının daha sağlıklı bir yaşam için "iyi" olduğunu söylemekle birlikte "Kiloyla kahvaltı arasında bir sebep sonuç ilişkisi mi var yoksa kahvaltı sadece diğer sağlıklı yaşam unsurlarının bir işareti mi, bunu net bir şekilde söyleyebilmek mümkün değil" sonucuna varıyor.







KAHVALTI YARGILANIYOR







İnsanların yeme alışkanlıklarını fiilen değiştiren bazı klinik deneyler yapıldı fakat bunlar deneklerin kilosunu hiç bir şekilde değiştirmedi.







Bunlardan en kapsamlısının sonuçları American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı.







Alabama Üniversitesi'nde yapılan 4 ay süreli deneye katılan 300 aşırı kilolu ya da obez insanın bir kısmına kahvaltılı bir kısmına kahvaltısız bir diyet veriliyor.







Deneyi yürüten ekibin başındaki Profesör David Allison, "Kilo kaybı konusunda kahvaltı edenlerle etmeyenler arasında hiç bir fark olmadı. Kilo ve kahvaltı ilişkisinin en azından yetişkinler açısından bir efsane olduğu fikrine daha yatkın olduğumuzu söyleyebilirim" diyor.







Profesör Allison, kahvaltıyı bırakan insanların çoğunun bunu muhtemelen kilo kaygısıyla yaptıklarını söylüyor.







KAHVALTININ DAYANILMAZ CAZİBESİ







Doktor Alison Tedstone ise kahvaltı savunucularından.







Tezini, kahvaltı etmeyenlerin genellikle daha şişman olduklarına dair araştırmalara işaret ederek savunuyor.







Bu ikisi arasında sebep sonuç ilişkisi olmayabileceği yönündeki yorumları ise "Kahvaltı konusundaki kanıtlar yeterli değil" diyerek kabul ediyor.







Fakat, Doktor Tedstone'un kahvaltıyı savunmak için başka sebepleri de var.







"Kahvaltı sağlıklı yenmesi ve kontrol edilmesi en kolay öğün" diyor. Kahvaltı etmemenin daha sonra çok acıkıp abur cubur yeme ya da vücuda yararlı gıdaları alamama risklerini artırdığına işaret ediyor.







SAĞLIKLI KAHVALTI TARİFİ







"Mükemmel kahvaltı diye bir şey yok" diyen Doktor Tedstone, burada anahtar kelimenin lifli gıdalara odaklanmak olduğunu söylüyor.







"Bir bütün olarak baktığımızda diyetimizde yeterince lif yok. O yüzden kahvaltı lifli şeyler yemek için bir fırsat" diyor.







Yulaf ezmesi, müsli, meyveler, tam tahıl ekmek hep lif oranı yüksek yiyecekler.







Fakat bazı müsli benzeri gıdalara fazlasıyla şeker ve tuz katılabiliyor. Uzmanlar etiketlere dikkat etmek gerektiğine dikkat çekiyorlar.







BEYNE GIDA







Kahvaltıyı savunanları bir başka iddiası kahvaltı eden çocukların okulda daha başarılı olduğunu gösteren araştırmalar.







Kahvaltı eden öğrencilerin okulda daha başarılı olması da başka faktörlere bağlı olabilir







Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nde geçen yıl yapılan bir araştırma da bu verileri destekledi.







Fakat bu çalışmalarda da kahvaltı ile kilo arasındaki bağa ilişkin uyarılar yapılıyor.







Bristol Üniversitesi'nden Profesör David Rogers, "Çocuğun kahvaltı etmemesinin gerisinde fakir bir evden gelişi olabilir. Belki aile çocuğa kahvaltı veremiyor. Ve çocuğun okuldaki başarısızlığının gerisinde yoksulluğin getirdiği diğer koşullar yatıyor olabilir" diyor.







DOĞRUSU NE?







Bir çok uzmanın üzerinde birleştiği makul noktalar var.







"Kahvaltı ediyorsanız, en sağlıklı bir şekilde kahvaltı etmeye gayret etmelisiniz. Kahvaltı etmiyorsanız, ille de kahvaltı etmeniz gerekmez, ama etmeyi bir düşünün."







Bazı uzmanlar insanların kahvaltılı ve kahvaltısız bir günde yeme davranışlarını gözlemleyerek kendileri için en iyisini seçmelerinin iyi olacağını savunuyor.







kaynak:sonhaber