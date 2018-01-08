KAHREDEN ÖLÜM! 17 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Aydın'ın Köşk ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki futbolcu Abdullah Eröz hayatını kaybetti.
Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U 17 sporcularından Abdullah Eröz, hafta sonu oynanan Köşk Belediye Doğanspor- Yenipazar Belediyespor'un Köşk Saffet Köşklü Stadı'nda oynanan karşılaşmasının ardından akşam arkadaşının evine gitti. Arkadaşı ile bir süre birlikte vakit geçiren Abdullah Eröz bir süre sonra fenalaştı. 17 yaşındaki genç futbolcunun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
OLAY SIRASINDA YANINDA OLAN ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Abdullah Eröz'ün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Abdullah Eröz'ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvuruldu.TOPRAĞA VERİLDİ
Köşk Belediye Doğanspor Kulübü'nün kalp krizinden yaşamını yitiren 17 yaşındaki oyuncusu Abdullah Eröz için bugün öğlen Köşk Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, AK Partili Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Eröz'ün ailesi, takım arkadaşları ve eğitim gördüğü Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Eröz'ün tabutu, kılınan namazın ardından yakınları, takım ve sınıf arkadaşlarının omzunda bir süre taşındı. Ardından genç futbolcunun cenazesi, Baklaköy Mahalle Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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