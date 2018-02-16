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Kahreden olay! Anne, engelli oğlunu öldürüp intihar etti

KAHREDEN OLAY! ANNE, ENGELLİ OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Denizli'de bir anne, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Kahreden Olay! Anne, Engelli Oğlunu Öldürüp İntihar Etti(5/10)1

Denizli'de anne Seher Baş, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk'ü av tüfeğiyle başından vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Seher Baş'ın 1 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Öztürk'ün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

SİLAH SESİNİ DUYAN MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Mahalle sakinlerinin silah sesleri duymasıyla ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın giriş katında oturan Seher Baş'ın evinin kapısını kırarak içeri girdi.

POLİS İÇERİ GİRİNCE ANNE VE OĞLUN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Evin mutfağına giden polis, Seher Baş ile yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk'ün kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ANNE, ÖNCE ENGELLİ OĞLUNU SONRA KENDİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan soruşturma kapsamında anne Seher Baş'ın av tüfeğiyle engelli oğlunun kafasına ateş ederek öldürdüğü ardından yine aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından eve gelen Seher Baş'ın babası Orhan Baş gözyaşı döktü.

1 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİ, FETÖ'DEN TUTUKLU

Seher Baş'ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda (TCDD) görevli olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilerek tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi.

"OĞLUMU VE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYORMUŞ

Anne Baş ile oğlunun engelli maaşı ile belediyeler ve komşulardan gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıkları öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşayan anne Baş'ın sık sık komşularına, "Oğlumu da öldürüp intihar edeceğim" dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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