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KAHREDEN HABER AĞRI'DAN GELDİ! BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Kahreden haber Ağrı'dan geldi! Bir askerimiz şehit oldu
Tarih : 12 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Kahreden Haber Ağrı'dan Geldi! Bir Askerimiz Şehit Oldu(8/10)4

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

KIRSALDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt'tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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