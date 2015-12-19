KAHRAMANMARAŞ'TA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
KAHRAMANMARAŞ'ta güvenlik güçleri tarafından 'Maraş Olayları'nın 37'nci yıldönümü nedeniyle olası eylem ve gerginliğe karşı yoğun önlemleri alındı.
Kentte 1978 yılının 19-26 Aralık tarihleri arasında çıkan ve resmi kayıtlara göre 103 kişinin öldüğü 'Maraş Olayları'nın 37'nci yıldönümünde yapılacak her türlü basın açıklaması, eylem ve yürüyüş valilik tarafından yasaklandı. Olayların yıldönümünde yapılacak olası eylem ve yürüyüşe karşı güvenlik güçleri tarafından da güvenlik önlemleri alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar