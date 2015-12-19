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kahramanmaraş'ta yoğun güvenlik önlemleri

KAHRAMANMARAŞ'TA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KAHRAMANMARAŞ'ta güvenlik güçleri tarafından 'Maraş Olayları'nın 37'nci yıldönümü nedeniyle olası eylem ve gerginliğe karşı yoğun önlemleri alındı.

Tarih : 19 Aralık 2015, 12:06
Puan Ver : Kahramanmaraş'ta Yoğun Güvenlik Önlemleri(8/10)8


Kentte 1978 yılının 19-26 Aralık tarihleri arasında çıkan ve resmi kayıtlara göre 103 kişinin öldüğü 'Maraş Olayları'nın 37'nci yıldönümünde yapılacak her türlü basın açıklaması, eylem ve yürüyüş valilik tarafından yasaklandı. Olayların yıldönümünde yapılacak olası eylem ve yürüyüşe karşı güvenlik güçleri tarafından da güvenlik önlemleri alındı.








Etiketler: Kahramanmaraş  Ta  Yoğun  Güvenlik  Önlemleri    haber

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