

Kentte 1978 yılının 19-26 Aralık tarihleri arasında çıkan ve resmi kayıtlara göre 103 kişinin öldüğü 'Maraş Olayları'nın 37'nci yıldönümünde yapılacak her türlü basın açıklaması, eylem ve yürüyüş valilik tarafından yasaklandı. Olayların yıldönümünde yapılacak olası eylem ve yürüyüşe karşı güvenlik güçleri tarafından da güvenlik önlemleri alındı.