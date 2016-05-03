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KAHRAMANMARAŞ'TA OPERASYON: 23 GÖZALTI


KAHRAMANMARAŞ'TA OPERASYON: 23 GÖZALTI
Tarih : 03 Mayıs 2016, 14:57
Puan Ver : Kahramanmaraş'ta Operasyon: 23 Gözaltı(7.7/10)11


Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde paralel yapı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında KSÜ eski rektör, akademisyen ve dernek yöneticilerinin bulunduğu 23 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) eski rektörü Prof. Dr. Fatih Mehmet Karaaslan ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün paralel devlet yapılanması kapsamında Kahramanmaraş merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüten Lale Eğitim ve Kültür Derneği'ne baskın düzenlendi, bilgisayar ve evraklar incelendi. Ayrıca, KSÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, rektör eski yardımcısı Prof. Dr. Cemal Tuncer, Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin eski müdürü Prof. Dr. Yüksel Bölek, üniversitede halen görevli bazı akademisyenler ile dernek yöneticisi Gökçe Özbek'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.








Etiketler: Kahramanmaraş  Ta  Operasyon  23  Gözaltı    haber

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