ByLock kullandığı öne sürülen eski Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan ile eski 6 polis memuru ve 6 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan ile meslekten ihraç edilen 6 polis ve 6 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 ile 2016 yıllarında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan emekli Albay Doğan ile eski 6 polis memuru ve 6 özel güvenlik görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.







kaynak:sabah