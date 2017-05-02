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kahramanmaraş'ta fetö/pdy operasyonu: 13 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ/PDY OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ByLock kullandığı öne sürülen eski Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan ile eski 6 polis memuru ve 6 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 11:52
Puan Ver : Kahramanmaraş'ta Fetö/Pdy Operasyonu: 13 Gözaltı(8/10)5


Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan ile meslekten ihraç edilen 6 polis ve 6 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 ile 2016 yıllarında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan emekli Albay Doğan ile eski 6 polis memuru ve 6 özel güvenlik görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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