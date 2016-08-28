

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şebeke suyundan bulaşan bakteri nedeniyle binlerce kişi hastanelik oldu.







Salgın nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi başta olmak üzere, özel hastaneler, aile hekimleri, tüm eczaneler, gece boyunca açık kalacak.







Elbistan Belediyesi'nin kontrolünde bulunan su dağıtım merkezinde gerekli ilaçlamaların yapılmadığını iddia eden vatandaşlar, yaşanan sağlık probleminin biran önce kontrol altına alınması için yetkililere çağrıda bulundu.







Hastaneler de, ASM'ler de dolup taştı







Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde; ishal, yüksek ateş ve kusma şikayetleri ile çoğu çocuk binlerce kişi hastanelere akın ederken, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.







Vatandaşların iddiasına göre; içme suyundan kaynaklandığı belirtilen olay nedeniyle, Elbistan genelindeki hastaneler yetersiz kalınca, Elbistan Kaymakamlığı şehir merkezindeki tüm aile hekimlerini göreve çağırdı, tüm eczanelerin açılmasını istedi.