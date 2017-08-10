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Kahramanmaraş'ta 8 Şirkete Kayyum Atandı

KAHRAMANMARAŞ'TA 8 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şirkete kayyum atadı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Kahramanmaraş'ta 8 Şirkete Kayyum Atandı(5/10)1

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamı C.K'ye ait şirketlerle ilgili inceleme başlatıldı.

İŞTE KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

C.K'ya ait olan Sefa Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kısakürek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arter Madencilik Nakliyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi, FNK Gıda Pazarlama Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Trafik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duygal Kısakürek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vobit İletişim Telekomünikasyon Elektrik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited şirketlerine 1. ve 2. sulh ceza mahkemelerince kayyum atanmasına karar verildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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