KAHRAMANMARAŞLI 2 ŞEHİT KARŞILIKLI DAİRE ALMAYA KARAR VERMİŞ
Çukurca kırsalında geçen cumartesi günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Haşim Yenigül'ün babası Metin Yenigül taziyeleri kabul ederken, oğlunun en yakın arkadaşı uzman onbaşı Serkan Bursalı'nın da pazartesi günü şehit olmasıyla çifte acı yaşadıklarını söyledi.
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