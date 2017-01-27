Tsk Bilançoyu Açıkladı!
Cep Telefonumu Veriyorum, Gece 3 De Olsa Arayın
Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı
Fenomen Dayı Vereceği Oyu Balkonuna Astı!
Van Persie Her An Ayrılabilir
Trump, Abd Ordusunu Büyütüyor
Elektrikte Yeni Dönem! Faturasını Ödemeyen Yandı
Xiaomi Mi 6'nin Özellikleri Ve Fiyatı Sızdırıldı
Interaktif Koruma Simülasyonu Eğitimi Artık Çevrimiçi
Selfie : Bir Fotoğraftan Daha Fazlası
Logitech Mk850 : Tüm Cihazlara Erişim Artık Daha Kolay!
Lenovo Moto Z Play 3510 Mah'lik Güçlü Bataryası İle Geldi
Facebook Vr Teknolojileri Hız Kazanacak
Apple Qualcomm Savaşı Büyüyor
Karaciğer Kelebeği Teşhisi İçin Test Kiti Üretildi
O Problemi Olan Kadınların 6 Ayda Bir…
Yeni Ön Libero Josue!
Büyükannenin Maaşı Aylık 420 Lira Olacak
Askere Saldıracaklardı, Bombalı Araçta Yakalandılar
Chp'li Türkmen'den 1 Milyon 200 Bin Tl'lik Fatura!

kahramanmaraş ta 60 mahallede su kesintisi

KAHRAMANMARAŞ TA 60 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ

Kahramanmaraş'ta pazar günü içme suyu depoları bağlantı hatlarında yapılacak çalışma neticesinde 60 mahallede su kesintisi yapılacak.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:59
Puan Ver : Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi(7/10)7


Kahramanmaraş'ta pazar günü içme suyu depoları bağlantı hatlarında yapılacak çalışma neticesinde 60 mahallede su kesintisi yapılacak.



KASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, içme suyu depoları arası bağlantı hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 60 mahallede 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 01.00'dan 20.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.



Su kesintisi yapılacak mahallelerin isimleri şöyle:



"Kavlaklı, Köseli, Kürtül, Bulutoğlu, Hasancıklı, Kılavuzlu, Üngüt, Yamaçtepe, 22. Gün, Haydarbey, Tekerek, Boğaziçi, Vadi, Ağcalı, Piri Reis, Karacaoğlan, Molla Gürani, Oruç Reis, Malik Ejder, Barbaros, Gayberli, Mevlana, Ş.Abdullah Çavuş, Akif İnan, Necip Fazıl, Selçuklu, Saçaklızade, Çamlık, Tavşantepe, Hürriyet, Mimar Sinan, Binevler, İstiklal, Süleyman Şah, 5 Nisan, Cumhuriyet, Gedemen, Karamanlı, Fatih (bir kısmı), Mercimektepe, Serintepe, Mağralı, Yörükselim, Akçakoyunlu, Ş. Evliya, Gazipaşa, Fevzipaşa, Kayabaşı, Divanlı, Senemayşe, Duraklı, Doğukent (bir kısmı), Pınarbaşı, Şeyhadil (bir kısmı), Sakarya, Turan (bir kısmı), Ertuğrul Gazi (bir kısmı), Yusuflar (bir kısmı), Abdulhamithan (bir kısmı) ile Yunus Emre (bir kısmı)"



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kahramanmaraş  Ta  60  Mahallede  Su  Kesintisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER