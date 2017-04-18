KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
KSÜ'de görevliyken meslekten ihraç edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, akademisyenlerin de aralarında yer aldığı 18 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
kaynak:sabah
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