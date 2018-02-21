Trt Devri Kapandı, İşte Şampiyonlar Liginin Yeni Kanalı
'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti
Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı
Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dün Akşam Afrin'de Neler Yaşandığını Tüm Ayrıntılarıyla Anlattı
Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı
Türkiye'de Ocak Ayında 97 Binden Fazla Konut Satıldı
Yeni Dönem Başlıyor! Cezayı Ödemeyen Çıkış Yapamayacak
Rusya'nın Afrin Çağrısına Türkiye'den İlk Yanıt
Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Kahramanlar ölmez! 63 bin bebeğe Ömer Halis ismi verildi

KAHRAMANLAR ÖLMEZ! 63 BİN BEBEĞE ÖMER HALİS İSMİ VERİLDİ

FETÖ'cü general Semih Terzi'yi alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum günü unutulmadı. Halisdemir'in kardeşi, "Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var " dedi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Kahramanlar Ölmez! 63 Bin Bebeğe Ömer Halis İsmi Verildi(7/10)3

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in dün 44'üncü yaş günüydü.

Hain darbe girişiminin akamete uğramasında önemli bir rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum gününü binlerce sosyal medya kullanıcısı "ÖmerHalisdemir" hashtag'i altında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

BAZEN TARİHİ ASLANLAR YAZAR

Türkiye'nin dört bir yanından şu mesajlar paylaşıldı: "FETÖ'cüler gibi yalnız korkaklar ve suçlular kaçar. Bazen tarihi bir aslan yazar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın", "İyi ki doğdun aslan yürekli kahraman. Mekânın cennet, ruhun şad olsun", "Şehadete yürürken sıktığın sağ yumruğundaki inancını da seni de unutmayacağız. İyi ki doğdun", "Bugün doğum günün. Bu milletin gönlünde hiç ölmeyeceksin. Mekânın cennet, ruhun şad olsun kahraman", "Ömer Halisdemir bugün 44 yaşında. Yüreğiyle, cesaretiyle hep yanımızda. Şehitler ölmez!", "Ömer Halisdemir, adın anıldığında kalbim sızım sızım ağlıyor."

ARTIK 63 BİN ÖMER HALİS BEBEK VAR

Gazi ve şehit aileleriyle birlikte Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına katılan şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kahramanlar  Ölmez  63  Bin  Bebeğe  Ömer  Halis  İsmi  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER