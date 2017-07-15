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Kahramankazan'daki Direniş Yanık Buğdaylar Adıyla Belgesel Oldu

KAHRAMANKAZAN'DAKİ DİRENİŞ YANIK BUĞDAYLAR ADIYLA BELGESEL OLDU

15 Temmuz sonrası 'Kahraman' unvanını alan Ankara'nın Kazan ilçesindeki halk direnişi 'Yanık Buğdaylar' adıyla belgesel oldu. Üç şehit yakınının hikayesine odaklanan belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç yaptı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Kahramankazan'daki Direniş Yanık Buğdaylar Adıyla Belgesel Oldu(5/10)1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verilen Ankara'nın Kazan ilçesindeki halk direnişi, "Yanık Buğdaylar" adıyla belgesel oldu.

İLK GÖSTERİMDE GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Belgeselin ilk gösterimi Kahramankazan'da demokrasi nöbetinde gösterildi. Genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce Kahramankazanlı, belgeseli ilgiyle izlendi. Gaziler ve şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"AKINCI ÜSSÜNDE NELER YAŞANDIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"

Belgeseli izleyen AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, yaptığı açıklamada, "Doğrusu muhetşem bir belgesel hazırlanmış, 10 yıllar sonra da bu belgeseli izleyen kardeşlerimiz 15 Temmuz gecesinde Akıncı Üssünde Kahramankazan'da neler yaşandığını net bir şekilde göreceklerdir" dedi.

"'15 TEMMUZ TİYATRO' DİYENLERE EN GÜZEL CEVAP"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de belgeselin 15 Temmuz hain darbe girişimine "kontrollü darbe" diyenlere ve "tiyatro" olduğunu söyleyenlere en güzel cevap olduğunu söyledi.

BELGESELİN EN ÖNEMLİ KISMINI RÖPORTAJLAR OLUŞTURUYOR

Belgeselin genel koordinatörü ve metin yazarı Bülent Günal ise belgeselin en önemli kısmını oluşturan röportajları yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Biz 15 Temmuz'dan 3 gün sonra bu çekimleri yapmaya başladık. Acılar daha çok tazeyken bu röportajları yaptık. Hem aileler hem de bizim için de zordu ama bu günler tarihe not düşülmesi gereken dönemlerdi biz bunu yapmaya çalıştık" diye konuştu.

BELGESEL TEMSİLİ YOKLAMA İLE SON BULDU

Belgeselin gösterimi, şehitlerin isminin okunarak temsili yoklama yapılmasıyla sona erdi.

15 TEMMUZ'DA KAZAN'DA NELER YAŞANMIŞTI

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin dört bir tarafında kahramanlık destanı yazıldı. Bu destanı yazanlar arasında 15 Temmuz sonrası 'Kahraman' unvanını alan Ankara'nın Kazan ilçesi de geliyordu. Darbecilerin merkez üs olarak belirlediği Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nün bulunduğu yerden kalkan uçaklar Ankara'yı bombalıyordu. Kazan halkı ise uçakların kalkmasını engellemek için tarladaki biçilmiş ekinini, traktöründeki lastikleri yakmıştı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece gece 9 şehit verilmiş, 92 kişi yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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