

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" dedi.







DHA'nın haberine göre; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce, TBMM Başkanı Kahraman'a, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanında, fahri doktora unvanı verildi. Fahri doktora törenine; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de katıldı. Tören öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi konulu kısa film izletildi.







"'BU CUMA BİR ŞEYLER OLACAK', BUNLAR HEP KARIŞTIRMAK İÇİN"







Fahri doktora töreninde hitap eden Meclis Başkanı Kahraman, mevzuattaki bazı çarpıklıkların, Türkiye'ye yönelik çeşitli tuzaklara zemin hazırladığını savundu. Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını da vurgulayan Kahraman, "Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, ülkemizi kendilerine engel gören devletler, değişik zamanlarda milli birlik ve bütünlüğümüze tuzak kurmuşlardır. Mevzuatımızdaki bazı çarpıklıklar da buna zemin hazırlamıştır. Demokrasimiz, 27 Mayıs 1960 darbesinden günümüze kadar 17 darbeyle karşılaştı. Bunların bazısı gerçekleşti bazısı da gün yüzüne çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişimi açığa çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf edilmiş bir kalkışmadır. İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" diye konuştu.







kaynak:habertürk