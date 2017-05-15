Freni Boşayan Kamyonet Okul Duvarına Çarptı: 7 Yaralı
Alfa'nın Marka İmajı Maserati'ye Yaklaştı
Omega-3 Ve D Vitamini Eksiliği Olanlar Dikkat!
Tunceli'de Operasyona Çıkan Askerlere Ateş Açıldı: 1 Asker Yaralı
Kriptosu Çözülen Bylock Yazışmaları Mahkemelere Gönderildi
Sgk 4 Ana Alanda Güçlü Bir Şekilde Çalışıyor
Thy Yasağa Rağmen Yolcu Sayısını Yüzde 2.5 Artırdı
Beykoz'da Moloz Yüklü Kamyon Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma
Mavi Jeans Hisselerini Halka Arz Ediyor
Kamuya 60 Bin Personel Alınacak!
Turkcell Ve Huawei'den Yerli Üretim İmzası
Bunu Yapanlardan Toki Evleri Geri Alındı
Konut Fiyatlarında En Çok Artış Bursa'da
Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 391 Milyon Lira
Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!
Millilerimiz Belarus'ta En İyi Çıkışı Yaptı
Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu
Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek
Putin: Suriyeli Kürtlere Silah Vermeyeceğiz

KAHRAMAN'DAN 'YENİ DARBE' SÖYLENTİLERİ İÇİN AÇIKLAMA


KAHRAMAN'DAN 'YENİ DARBE' SÖYLENTİLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:20
Puan Ver : Kahraman'dan 'yeni Darbe' Söylentileri İçin Açıklama(9/10)9


Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" dedi.



DHA'nın haberine göre; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce, TBMM Başkanı Kahraman'a, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanında, fahri doktora unvanı verildi. Fahri doktora törenine; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de katıldı. Tören öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi konulu kısa film izletildi.



"'BU CUMA BİR ŞEYLER OLACAK', BUNLAR HEP KARIŞTIRMAK İÇİN"



Fahri doktora töreninde hitap eden Meclis Başkanı Kahraman, mevzuattaki bazı çarpıklıkların, Türkiye'ye yönelik çeşitli tuzaklara zemin hazırladığını savundu. Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını da vurgulayan Kahraman, "Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, ülkemizi kendilerine engel gören devletler, değişik zamanlarda milli birlik ve bütünlüğümüze tuzak kurmuşlardır. Mevzuatımızdaki bazı çarpıklıklar da buna zemin hazırlamıştır. Demokrasimiz, 27 Mayıs 1960 darbesinden günümüze kadar 17 darbeyle karşılaştı. Bunların bazısı gerçekleşti bazısı da gün yüzüne çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişimi açığa çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf edilmiş bir kalkışmadır. İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kahraman  Dan    Yeni  Darbe    Söylentileri  İçin  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER