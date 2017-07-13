İsmail Kahraman kendisine mektup yollayarak "Alçak ve şerefsiz" ithamlarını kullanan Meral Akşener'e çok sert çıktı. Kahraman, "Ucuz ve seviyesiz bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman kendisine, "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?'" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle çok sert bir mektup yollayan ve "Alçak ve şerefsiz bir yakıştırma yapmışsınız" diyen Meral Akşener'e, zehir zemberek sözlerle karşılık verdi. Kahraman, "Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin müşterekliğini ifade eden bir teşbihin zorlamayla bir mağduriyet söz konusuymuş gibi paylaşılması, 'mal bulmuş mağribi gibi' ucuz ve seviyesiz bir siyasi polemik konusu yapılma çabası kabul edilebilir bir durum değildir. Ufukta da seçim olmamasına rağmen 'Yakında Başbakan olacağım' ifadelerini kamuoyuyla paylaşan, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir." dedi.

AKŞENER'DEN KAHRAMAN'A SKANDAL MEKTUP

Yeni parti hazırlığını sürdüren eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Ramazan ayındaki bir iftar programında kendisine hakaret ettiğini belirttiği TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sert bir mektup göndermişti. Akşener "İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nca verilen iftarda, bir grup ortak tanıdıklarımızın olduğu iftar masasında yapılan sohbet esnasında, adımın geçmesi üzerine 'Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?' dediğinizi esefle öğrendim. Bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtası ile değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen, bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. İslami bilgilere vakıf olmak, aileden dini terbiye almış olmak, hukuk öğrenimi, hac görevini yapmak, en yüksek makamlarda görev yapmak ve geride bıraktığınız 77 yıllık bir ömür görülüyor ki size hiçbir şey kazandırmamış. 28 Şubat döneminde Bakanlar Kurulu'nda görev yapmıştık. Eşim ile hemşeri olmanız nedeniyle bana 'gelinimiz' derdiniz. Anlaşılan siz yüce dinimizin ahlak ve faziletinden bir şey almadığınız gibi, Türk örf ve geleneklerinden de bir nasip almamışsınız" demişti.

KAHRAMAN'DAN SERT AÇIKLAMA: TAŞERONLUĞA TEŞNE MÜFLİS SİYASETÇİ

Akşener'in bu açıklamasına TBMM Başkanı Kahraman çok sert bir yazılı açıklamayla karşılık verdi. Kahraman'ın açıklaması şöyle:

"Ramazan ayında İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasında Sayın Meclis Başkanımızın ayaküstü birkaç kişi ile arasındaki konuşmada geçen masum bir teşbih, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtılmıştır.

"UCUZ VE SEVİYESİZ POLEMİK"

"Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin müşterekliğini ifade eden bir teşbihin zorlamayla bir mağduriyet söz konusuymuş gibi paylaşılması, "mal bulmuş mağribi gibi" ucuz ve seviyesiz bir siyasi polemik konusu yapılma çabası kabul edilebilir bir durum değildir.

"BİR BAYANIN AĞZINA ALAMAYACAĞI SÖZLERLE EDEP SINIRLARINI AŞTI"

"İki kişi arasındaki fikir ve siyasi söylemlerdeki paralelliği ifade eden bir teşbihi kişilerin mahremiyeti ve özel hayatı ile ilgili olarak algılamak cahillik veya art niyetliliktir. Toplumumuzun gelenek görenek, örf ve adetlerini göz önüne aldığımızda bir bayanın ağzına alamayacağı, böylesi çirkin sözlerle, Saygıdeğer Meclis Başkanımıza fütursuzca saldırması en hafif ifadeyle edep sınırlarını aşmaktır.

"BÖYLE BİR SİYASETÇİNİN MUHATTAP ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü öncesinde "Yurtta sulh" ifadesini yaptığı toplantıların tamamında slogan haline getiren, aynı tarihlerde katıldığı televizyon programlarında, milletvekili olmamasına, herhangi bir siyasi partinin genel başkanı konumunda bulunmamasına ve ufukta da seçim olmamasına rağmen 'Yakında Başbakan olacağım' ifadelerini kamuoyuyla paylaşan, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir. Bu açıklama kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi ve doğru bilgilendirilmesi gayesi ile zorunlu olarak yapılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: haberinburada