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Kahraman servis şoförü konuştu: Öğrenciler 'pes etme' diye bağırıyordu

KAHRAMAN SERVİS ŞOFÖRÜ KONUŞTU: ÖĞRENCİLER 'PES ETME' DİYE BAĞIRIYORDU

Aşkına karşılık bulamayan gencin tüfekle saldırdığı servisin şoförü Mehmet Ali Yüksel, olay anını anlattı. Yüksel, "Ateş açılırken yaralandım ama yoluma devam ettim. Öğrenciler 'pes etme' diye bağırıyordu" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Kahraman Servis Şoförü Konuştu: Öğrenciler 'pes Etme' Diye Bağırıyordu(9/10)5

Adana'da karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş edip, ardından intihar eden Aykut Arık'ın (25), yaraladığı servis şoförü Mehmet Ali Yüksel (54) taburcu oldu. Olay anını anlatan Yüksel, "Ateş açılırken yaralandım, üzerim kan içindeydi. Yoluma devam ettim, öğrenciler 'pes etme' diye bağırıyordu" dedi.

YARALIYKEN SERVİSİ KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Merkez Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis ara sokağa girdiği sırada, Arık yanındaki pompalı tüfekle araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, aracı durdurmayarak yoluna devam etti.

ÖĞRENCİLERİ YARA ALMADAN KURTARDI

Sürücü yaralı halde aracı bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık'ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polise ateş açan Arık, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Saldırganın ayrıca kasten adam yaralama suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER 'PES ETME' DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralanan Mehmet Ali Yüksel, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soğukkanlı davranarak öğrencilerin hayatını kurtaran Yüksel, olayla ilgili polise ifade verdi. Yüksel, "Olay sırasında lastiğin patladığı sandım, daha sonra saldırgan otobüsün camlarına ateş etmeye başladı. Öğrenciler panik halde bağırmaya başlayınca ben de korktum, yaralı halde her yerimden kan akarken aracı güvenli bir yere götürdüm. Öğrenciler beni o halde görünce 'Pes etme' diye bağırıyordu. En sonunda esnaf ve araç trafiğinin yoğun olduğu güvenli bir bölgeye gitmeyi başardım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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