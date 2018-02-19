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KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR'İN SON ANLARI!


Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in son anları!
Tarih : 19 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Son Anları!(10/10)6

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

GELEN TELEFON SONRASI DARBECİ GENERALİ VURMUŞTU

Görüntülerde; Şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarıya çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra ise hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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