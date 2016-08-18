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KAHRAMAN ASKER ÖMER HALİSDEMİR'İN İLK SALDIRIDA ŞEHİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI


KAHRAMAN ASKER ÖMER HALİSDEMİR'İN İLK SALDIRIDA ŞEHİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:03
Puan Ver : Kahraman Asker Ömer Halisdemir'in İlk Saldırıda Şehit Olmadığı Ortaya Çıktı(0/10)


Darbe girişimi gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığını basan Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in, FETÖ'cülerin ilk saldırısında ağır yaralandığı ve 11 dakika sonra ambulans önünde 2 kurşun daha sıkılarak şehit edildiği ortaya çıktı.








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