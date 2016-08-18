KAHRAMAN ASKER ÖMER HALİSDEMİR'İN İLK SALDIRIDA ŞEHİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Darbe girişimi gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığını basan Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in, FETÖ'cülerin ilk saldırısında ağır yaralandığı ve 11 dakika sonra ambulans önünde 2 kurşun daha sıkılarak şehit edildiği ortaya çıktı.
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