İstanbul Kağıthane'de lise öğrencilerini okula bırakan servis şoförü, dönüşte bir cipten açılan ateşle vurularak yaralandı. Şoför hastanede ölürken, saldırı anın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane İlçesinde, lise öğrencilerini okula bıraktıktan sonra Girne Caddesi'nde seyreden Kıyasettin Tacer'in (41) kullandığı minibüse, plakası alınamayan bir cipten ateş açıldı. Silahlı saldırıda Tacer ağır yaralanırken, cip olay yerinden uzaklaştı. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tacer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis şoförüne düzenlenen silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, yolda ilerleyen servis aracının önüne geçen bir cipin sürücüsünün durduğu görülüyor. Cipten inen kişi yavaşlayarak servise doğru yürüyor. Sürücü camından elini içeri sokarak sürücüye ateş açan zanlı daha sonra yeniden cipe yöneliyor. Görüntülerde saldırı anında araçta bulunan kadın hostesin ise panikle araçtan inerek kaçtığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada