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KAĞITHANE'DE MUTFAK TÜPÜ, BOMBA GİBİ PATLADI


KAĞITHANE'DE MUTFAK TÜPÜ, BOMBA GİBİ PATLADI
Tarih : 17 Mart 2017, 12:51
Puan Ver : Kağıthane'de Mutfak Tüpü, Bomba Gibi Patladı(10/10)9


Kağıthane'de mutfak tüpü, bomba gibi patladı. Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana gelen tüp patlamasında bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın mutfak tüpündeki gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtildi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.



 



kaynak:erbaahavadis








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