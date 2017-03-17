KAĞITHANE'DE MUTFAK TÜPÜ, BOMBA GİBİ PATLADI
Kağıthane'de mutfak tüpü, bomba gibi patladı. Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana gelen tüp patlamasında bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın mutfak tüpündeki gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtildi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
kaynak:erbaahavadis
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