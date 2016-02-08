KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Plakası alınamayan bir otomobille gelen kişiler tabanca ile caddedeki bir kahvehaneye ateş etti. Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kağıthane'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'ne plakası alınamayan bir otomobille gelen kişiler tabanca ile caddedeki bir kahvehaneye ateş etti. Kimliği belirsiz şüpheliler aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu kahvehanede bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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