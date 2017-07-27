Kağıthane'de depo olduğu belirtilen bir noktaya yıldırım isabet etti. Depoyu alevler sardı. Yangından yükselen simsiyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtına sırasında Kağıthane'de depo olduğu belirtilen bir noktaya yıldırım isabet etti.

Ağaçlık bir alanın yanındaki yangından yükselen siyah dumanlar amatör kameralara böyle yansıdı.

DUMANLAR İSTANBUL'UN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Palet deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın yerinden göğe yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Kaynak: haberinburada