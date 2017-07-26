İstanbul Kağıthane'de bir apartmanın giriş katında doğalgaz patlaması nedeniyle bir kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de Talatpaşa Mahalllesi Oğuzbey sokakta bulunan bir apartmanın giriş katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama meydana geldi. İHA'nın haberine göre bir kişinin yaralandığı patlamada dairede ciddi hasar oluştu.

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Kaynak: haberinburada