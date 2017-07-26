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Kağıthane'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

KAĞITHANE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 YARALI

İstanbul Kağıthane'de bir apartmanın giriş katında doğalgaz patlaması nedeniyle bir kişi yaralandı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Kağıthane'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı(5/10)1

İstanbul Kağıthane'de Talatpaşa Mahalllesi Oğuzbey sokakta bulunan bir apartmanın giriş katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama meydana geldi. İHA'nın haberine göre bir kişinin yaralandığı patlamada dairede ciddi hasar oluştu.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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