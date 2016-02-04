KAĞITHANE'DE 7 ARAÇ KUNDAKLANDI
KAĞITHANE'de sabaha karşı park halinde bulunan 7 araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alev alev yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Mekki Hikmet Gelenbey Sokak üzerinde bulunan park halindeki 4 araç ile Hanımeli Sokak'ta bulunan 3 aracı ateşe vererek kundakladı.Mahallede yaşayan vatandaşlar, araçlardan yükselen alevleri fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen 7 aracı söndürme çalışmalarına başladı.Bu sırada yanan araçların yanında bulunan bir elektrik direğinde de parlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.
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