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kağıthane'de 7 araç kundaklandı

KAĞITHANE'DE 7 ARAÇ KUNDAKLANDI

KAĞITHANE'de sabaha karşı park halinde bulunan 7 araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alev alev yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 04 Şubat 2016, 10:02
Puan Ver : Kağıthane'de 7 Araç Kundaklandı(5/10)2


Olay, saat 04.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Mekki Hikmet Gelenbey Sokak üzerinde bulunan park halindeki 4 araç ile Hanımeli Sokak'ta bulunan 3 aracı ateşe vererek kundakladı.Mahallede yaşayan vatandaşlar, araçlardan yükselen alevleri fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen 7 aracı söndürme çalışmalarına başladı.Bu sırada yanan araçların yanında bulunan bir elektrik direğinde de parlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.








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