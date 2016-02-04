

Olay, saat 04.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Mekki Hikmet Gelenbey Sokak üzerinde bulunan park halindeki 4 araç ile Hanımeli Sokak'ta bulunan 3 aracı ateşe vererek kundakladı.Mahallede yaşayan vatandaşlar, araçlardan yükselen alevleri fark edip durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen 7 aracı söndürme çalışmalarına başladı.Bu sırada yanan araçların yanında bulunan bir elektrik direğinde de parlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.