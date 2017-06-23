Kağıthane'de 5 katlı bir iş merkezinin giriş katında bulunan kargo deposunda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan binada bir itfaiye eri dumandan etkilendi.



Olay saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Şair Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı iş merkezin giriş katında bulunan kargo deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın tamamını yoğun Duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilerek ambulansa konuldu. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.







Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.







kaynak:milliyet