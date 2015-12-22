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KAĞITHANE'DE 2 TAKSİCİ ÖLDÜRÜLDÜ


KAĞITHANE'DE 2 TAKSİCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 22 Aralık 2015, 15:01
Puan Ver : Kağıthane'de 2 Taksici Öldürüldü(9/10)11


Olay, saat 04.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece mesai yapan taksici Serdar Aydın (40), değişim yapmak için cadde üzerindeki börekçinin yanına geldi. Burada mesai arkadaşı Emrah Kılıç (30) ile buluşan Aydın, değişimi yaptıktan sonra kahvaltı yapmak amacıyla börekçiye girdi. Kahvaltı yapmaya başlayan taksicilere o esnada börekçide kahvaltı yapan 5 madde bağımlısı şahıs sözlü olarak sataştı. Bir süre devam sözlü tartışmanın ardından taksiciler kahvaltılarını yaparak dışarıya çıktı. Ancak şahısların arasında devam eden tartışma bir anda bıçaklı, yumruklu kavgaya dönüştü.



Şahısların kavga ettiğini gören dükkan çalışanları şahısların arasında girerek ayırmaya çalıştı. Ancak madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıslar, Aydın'ı göğsünden tek bıçak darbesiyle, Kılıç'ı ise karnından ve göğsünden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından madde bağımlısı şahıslar olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı Kağıthane Devlet Hastanesi'ne, Kılıç'ı ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kılıç ve Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.







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