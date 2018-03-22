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Kağıt Toplayan Çocuk, Cinsel İstismara Uğradı! O Anlar Kamerada

KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUK, CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI! O ANLAR KAMERADA

Ankara'da yaşlı adam, kağıt toplayan çocuğa cinsel istismarda bulundu. O sırada yoldan geçen bir sürücü, istismar anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Tarih : 22 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Kağıt Toplayan Çocuk, Cinsel İstismara Uğradı! O Anlar Kamerada(5/10)1

Ankara'nın trafik durumuna dair paylaşımlar yapılan 'Ankara'da Trafik Yaşam' adlı sosyal medya grubunda cinsel istismar videosu paylaşıldı. Videonun çekildiği sırada etrafta bulunanların müdahale etmemesi tepki topladı.

YAŞLI ADAM, KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Ankara Esertepe'de Çambaşı Caddesi üzerindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşlı adam kağıt toplayan çocuğun yanına geliyor. Trafikteki bir aracın içerisinden kaydedilen görüntülerde şahsın çocuğa bir şeyler söylediği ardından da eliyle göğsüne dokunduğu görülüyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, istismarcı adamın yanı sıra bir çocuğun istismara uğradığı anı görüntüleyip olaya müdahale etmeyen kişiye de tepki gösterdiler.

KAYNAK: DUVAR

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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