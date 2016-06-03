

Eczacıbaşı İpek Kağıt, 2012 yılında başlattığı yurtdışında 4 kat büyüme, ciroyu 2'ye katlama hedefiyle uluslararası yatırımlarına bir yenisini ekledi. Toplam 300 milyon liralık yatırım hamlesi kapsamında Manisa'da yeni kağıt makinesini ve medikal hijyen tesisini hayata geçiren şirket, eşzamanlı olarak Kazakistan'da da yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi.







Yeni fabrikalarla birlikte kağıt üretim kapasitesini yüzde 65 artırarak 180 bin tona çıkardı. 2012'de 300 milyon TL hedefiyle başlayan Selpak, 2015 yılını 570 milyon lira ciroyla kapattı. İpek Kağıt, bu yıl yaptığı yeni yatırımlarla birlikte 380 milyon lirası yurtdışından gelmek üzere 800 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyor. Yeni yatırımlarla birlikte yüzde 35 büyüyeceklerini açıklayan İpek Kağıt Genel Müdürü Sertaç Nişli, “Manisa'da açılan yeni tesiste 180 kişi, Kazakistan'da 80 kişi çalışacak. Yalova'da mevcut 700 kişiyle birlikte yeni yatırımla 960 kişiye istihdam sağlamış oluyoruz.” dedi.







RUSYA'DA EKONOMİK PROBLEMLERİ AFRİKA'DAKİ ATILIMLARLA TOPARLIYORUZ







İpek Kağıt'a Orta Asya'nın kapılarını açmak amacıyla, 10 yıl önce Kazakistan fabrikasını Almatı'da kurduklarını söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Astana'daki bu yeni yatırımın Orta Asya operasyonunun genişlemesine de olanak sağlayacağını ifade etti. Rusya kaynaklı ekonomik problemleri Afrika gibi ülkelerde yaptıkları atılımlarla dengelendiklerini belirten Eczacıbaşı, “Rusya'da yatırımlarımız çok olmadığı için ciroda etkilenmedik. Hedeflerimizde Rusya'nın komşusu olan birçok ülkede ihracatı var. Bugün aynı anda açılışını gerçekleştirdiğimiz, birbirine dört bin kilometre uzaklıktaki Manisa ve Kazakistan tesislerimizle, İpek Kağıt'ın kalitesini, teknolojisini ve yenilikçiliğini daha da güçlendiriyoruz.” dedi.







Kişi başına tüketim 5 kilogram







Dünyada, ev dışı tüketim dahil kağıt mendil tüketiminin 4,5 kilogram olduğunu anlatan Sertaç Nişli, Türkiye'de bu rakamın 5 kilograma çıktığını kaydetti. Kişi başı tüketimlerin Avrupa'da 15 kilogram, Amerika'da ise 20 kilograma ulaştığına işaret eden Nişli; “En büyük payı yüzde 55 ile Türkiye'de tuvalet kağıdı alıyor. En büyük büyüme kağıt havluya ait. Onun payı yüzde 20. En az kağıt mendil tüketiyoruz.” diye konuştu.



