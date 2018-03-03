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Kafkaslar'da gerilim tırmandı! Ermenistan'ın İHA'sı düşürüldü

KAFKASLAR'DA GERİLİM TIRMANDI! ERMENİSTAN'IN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Tarih : 03 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Kafkaslar'da Gerilim Tırmandı! Ermenistan'ın İha'sı Düşürüldü(5/10)1

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü.

ERMENİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını yayımladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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