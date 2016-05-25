

İstanbul Maltepe'de kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Maltepe Gülsuyu Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Motosikletli iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahısların oturduğu kafenin önüne geldi.



Şüpheliler, motosikleti durdurarak aralarında husumet bulunan şahısların üzerine ateş açtı. Kafeye 10 el ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçarken silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin olayla ilgisi olmayan kafe müşterisi olduğu öğrenilirken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polisler delilleri toplayarak güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirledi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.