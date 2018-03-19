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Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı
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Kafesini kilitlemeyi unuttukları aslan bakıcısını parçaladı

KAFESİNİ KİLİTLEMEYİ UNUTTUKLARI ASLAN BAKICISINI PARÇALADI

Meksika'da bakıcısının kafesini temizlerken dalgınlık sonucu içeriye kilitlemeyi unuttuğu aslan, genç adamı ısırarak öldürdü.

Tarih : 19 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı(6/10)2

Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Tulancingo kentinde bir aslan bakıcısı, kafesi temizlerken aslanı içeri kilitlemeyi unutunca yırtıcının saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

22 yaşındaki erkek aslan Kimba'nın boynunu ısırdığı 28 yaşındaki Gustavo Serrano Carabaja olay yerinde öldü. Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırmaya karar verdi. Aslanın ise uyutulmayacağı açıklandı.

BELEDİYE AİLESİNE YARDIMCI OLACAK

Kent belediyesi, ölen bakıcının ailesine destek sağlanacağını açıkladı. Kurbanın ailesi ise açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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