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Kafasına Pencere Camı Düşen Gamze'nin Tedavisi Sürüyor
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kafasına pencere camı düşen gamze'nin tedavisi sürüyor

KAFASINA PENCERE CAMI DÜŞEN GAMZE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eskişehir’de yolda yürürken kafasına 3’üncü kattan pencere camı düşen 22 yaşındaki Gamze Kara’nın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Tarih : 19 Şubat 2017, 13:26
Puan Ver : Kafasına Pencere Camı Düşen Gamze'nin Tedavisi Sürüyor(9/10)13


Eskişehir'de yolda yürürken kafasına 3'üncü kattan pencere camı düşen 22 yaşındaki Gamze Kara'nın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.



Olay geçen Perşembe günü kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikleri işyerinden elele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut'un üzerine aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş olan dairesinden pencere camı düştü.



Cam, Gamze'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Gamze, kısa sürede gelen ambulansla önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze, burada çekilen tomografisini ardından sevk edildiği Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

 



 



kaynak:haberler






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