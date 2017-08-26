KAFASINA DAYADIĞI SİLAHLA İKNAYA GELEN ANNESİNİ KOVALAYAN GENÇ, 2.5 SAATTE İKNA EDİLDİ
Diyarbakır'da polis uygulama noktasına gelen otomobilden inen Şenol T., bir anda belindeki silahı kafasına dayadı. Olay yerine gelen annesini de silahla kovalayan Şenol T., polis tarafından 2.5 saatte ikna edildi.
POLİS ARACI DURDURDU, SİLAHI BAŞINA DAYADI
Merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis, içerisinde 3 kişi bulunan otomobili durdurdu. Otomobilden bir anda inen Şenol T., belindeki ruhsatsız tabancayı başına dayadı.
KESKİN NİŞANCILAR ELLERİ TETİKTE BEKLEDİ
Şenol T.'nin polisin yaklaşması halinde kendini öldüreceğini söylemesi üzerine takviye ekip istendi. Aralarında keskin nişancı özel harekat polislerinin de bulunduğu polisler, Şenol T.'yi ikna etmeye çalıştı.
İKNAYA GELEN ANNESİNİ SİLAHLA KOVALADI
Şenol T.'nin başına silah dayadığını duyan yakınları da olay yerine geldi. Şenol T. kendisini ikna etmeye çalışan, annesini de silahla kısa bir süre kovaladı.
POLİS İKNA EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kovalama sırasında büyük panik yaşanırken, Şenol T. bu kez başka bir noktaya geçerek burada başına silah dayadı. Uzman polislerin uzun süreli müzakeresi ve sigara vererek sakinleştirmeye çalıştıkları Şenol T., ikna edilerek polis aracına bindirildi.
Şenol T. polis tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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