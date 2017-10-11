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Kafalar iyice karıştı: Tuğçe Kazaz parti mi kuruyor

KAFALAR İYİCE KARIŞTI: TUĞÇE KAZAZ PARTİ Mİ KURUYOR

Tuğçe Kazaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım akıllara "Ünlü manken siyasi parti mi kuruyor?" sorusunu getirdi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Kafalar İyice Karıştı: Tuğçe Kazaz Parti Mi Kuruyor(8/10)4

Siyasi yorumlarıyla sıkça adından söz ettiren ünlü manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla akıllara "Kendi partisini mi kuruyor?" sorusunu getirdi.

MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ DEĞİL

Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından yeni bir parti kurulacağını söyledi. Gelen sorular üzerine yeni partiyle ilgili detay veren ünlü manken, yeni partiden kastının Meral Akşener'in kuracağı veya AK Parti içinden çıkabilecek bir parti olmadığını söyledi.

"TUĞÇE KAZAZ PARTİ Mİ KURUYOR"

Siyasi arenada görünürde herhangi bir seçenek olmayınca, doğal olarak akıllara "Tuğçe Kazaz parti mi kuruyor" "Kuracağı parti için zemin mi hazırlıyor?" soruları geldi.

İşte Tuğçe Kazaz'ın merak uyandıran paylaşımı:

Kesin bilgi: Ülke siyasetimize, alışkanlıklarımızın ve bildiklerimizin dışında yeni bir akım getirecek iddialı bir parti kuruluyormuş.

Sakın yanlış anlaşılmasın bu yeni oluşumu desteklediğim anlamına gelmiyor. Ben hala AK Parti'yi desyekliyorum. Sadece bir bilgiyi paylaştım.

Merak edenler olmuş.Bahsettiğim yeni parti kesinlikle Meral Akşener'in kuracağı veya Ak Partinin içinden çıkacak bir parti değil. Yeni parti

HABERLER.com / Mehmet Kerem Hançer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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