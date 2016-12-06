O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'kafa nakli' kafaları karıştırdı

'KAFA NAKLİ' KAFALARI KARIŞTIRDI

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Rus bilgisayar mühendisi Valeri Spiridonov, ölmeden önce sağlıklı bir bedene sahip olma şansını yakalamak için ‘kafa nakli' yapılmayı kabul etti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:13
Puan Ver : 'kafa Nakli' Kafaları Karıştırdı(0/10)


40 milyon dolara mal olacak olan nakil işlemi, Cerrah Sergio Canavero, 2017 yılında gerçekleştirecek. Cerrah Sergio Canavero, operasyonun yüzde 90 başarılı olacağını iddia ediyor.



AMELİYATI NASIL YAPILACAK?



İlk olarak yeni ölen bir insandan alınan kafa ve nakil yapılacak hastanın vücudu, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Daha sonra alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek.Ardından ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilerek alıcı hastanın vücuduna yerleştirilecek. Daha sonra polietilin glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamadaysa tüm damarlar ve sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan hasta, birkaç hafta boyunca komada tutulacak. Bu esnada omurilik vücuda iyice yerleşecek.



6 AYLIK EĞİTİM İLE BEDEN EĞİTİLECEK



Daha önce bedenini kullanamayan, tekerlekli sandalyeye bağlı olan hasta artık tüm fonksiyonları çalışan bir bedene sahip olacak. Ancak daha önce bedeniyle hiç yürümemiş, ayağa kalkmamış, ellerini kullanmamış, su içmek için bardak tutmamış bir hastaya tamamen sağlıklı bir beden verildiğinde, beynin bu bedeni nasıl kullanacağını anlayamama riski var. Bu amaçla hazırlanan özel bir sanal gerçeklik programı içinde, hasta 6 ay boyunca eğitime tabii tutulacak.



DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI İÇİN



Kalıtsal bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyaye bağımlı yaşayan Rus Valery Spiridonov bu zorlu ve riskli ameliyatı olmayı kabul etti. Gerekçesiyse ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşamak istemesi. Spiridonov, "Kendi yaşam koşullarımı iyleştirmeyi ve kendi kendime yetebilmeyi istiyorum" diyor.



Eğer 2017'deki kafa nakli başarılı olursa bundan sonra ağır bedensel deformasyonları olan çok sayıda hasta için hayata tutunmak adına yeni bir umut doğacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler:   Kafa  Nakli    Kafaları  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER