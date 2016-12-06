

40 milyon dolara mal olacak olan nakil işlemi, Cerrah Sergio Canavero, 2017 yılında gerçekleştirecek. Cerrah Sergio Canavero, operasyonun yüzde 90 başarılı olacağını iddia ediyor.



AMELİYATI NASIL YAPILACAK?







İlk olarak yeni ölen bir insandan alınan kafa ve nakil yapılacak hastanın vücudu, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Daha sonra alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek.Ardından ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilerek alıcı hastanın vücuduna yerleştirilecek. Daha sonra polietilin glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamadaysa tüm damarlar ve sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan hasta, birkaç hafta boyunca komada tutulacak. Bu esnada omurilik vücuda iyice yerleşecek.



6 AYLIK EĞİTİM İLE BEDEN EĞİTİLECEK



Daha önce bedenini kullanamayan, tekerlekli sandalyeye bağlı olan hasta artık tüm fonksiyonları çalışan bir bedene sahip olacak. Ancak daha önce bedeniyle hiç yürümemiş, ayağa kalkmamış, ellerini kullanmamış, su içmek için bardak tutmamış bir hastaya tamamen sağlıklı bir beden verildiğinde, beynin bu bedeni nasıl kullanacağını anlayamama riski var. Bu amaçla hazırlanan özel bir sanal gerçeklik programı içinde, hasta 6 ay boyunca eğitime tabii tutulacak.



DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI İÇİN







Kalıtsal bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyaye bağımlı yaşayan Rus Valery Spiridonov bu zorlu ve riskli ameliyatı olmayı kabul etti. Gerekçesiyse ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşamak istemesi. Spiridonov, "Kendi yaşam koşullarımı iyleştirmeyi ve kendi kendime yetebilmeyi istiyorum" diyor.



Eğer 2017'deki kafa nakli başarılı olursa bundan sonra ağır bedensel deformasyonları olan çok sayıda hasta için hayata tutunmak adına yeni bir umut doğacak.







kaynak:sabah