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KAFA NAKLİ İÇİN TARİH VERDİ


KAFA NAKLİ İÇİN TARİH VERDİ
Tarih : 21 Eylül 2016, 17:32
Puan Ver : Kafa Nakli İçin Tarih Verdi(0/10)


Valery Spiridonov. Dünyada ilk defa kafa nakli yapılacak kişi o.



Bu iddialı operasyonu İtalyan Cerrah Sergio Canavero gerçekleştirecek.

Ameliyatın en az 100 kişilik bir ekiple Çin veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması ve bir gün içinde tamamlanması planlanıyor.



Operasyonun gelecek yıl yapılması hedefleniyor.



İLK KAFA NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILACAK?



İlk olarak yeni ölen bir insandan alınan kafa ve nakil yapılacak hastanın vücudu, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak.

Daha sonra alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek.

Ardından ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilerek alıcı hastanın vücuduna yerleştirilecek.



Daha sonra polietilin glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak.



Son aşamadaysa tüm damarlar ve sinirler vücuda bağlanacak.



Daha sonra nakil yapılan hasta, birkaç hafta boyunca komada tutulacak. Bu esnada omurilik vücuda iyice yerleşecek.








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