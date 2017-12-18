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Kafa kesme işareti yapan yenge, Tudor'u gözden çıkardı

KAFA KESME İŞARETİ YAPAN YENGE, TUDOR'U GÖZDEN ÇIKARDI

Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula, sosyal medyada "Evine git Tudor" yazılı gönderiyi beğendi.

Tarih : 18 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Kafa Kesme İşareti Yapan Yenge, Tudor'u Gözden Çıkardı(10/10)6

Galatasaray'da Evkur Yeni Maltyaspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Maça ilk 11'de başlayan ve 2. yarıda oyundan çıkarılan Maicon'un eşi Ursula, sosyal medyada Igor Tudor aleyhindeki görseli beğendi.

Maicon'un eşi Ursula instagram'da "#GoHomeTudor" (Eve git Tudor) yazılı gönderiyi beğendi. Yengenin bu hareketini bazı Galatasaraylı taraftarların beğenisini topladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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