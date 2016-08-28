

iphone7'nin tanıtımına haftalar kaldı ancak sayısız sızıntıya rağmen telefon hakkında netleşmeyen bazı konular var. Yeni bir sızıntı, iPhone 7 adıyla çıkmasını beklediğimiz telefonun adının "iPhone 6 SE" gibi farklı bir isimle gelebileceğini gösterdi.



Çince web sitesi iNews'ta yayınlanan, daha sonra GSMArena tarafından paylaşılan görüntülerde yeni telefonun Geekbench'te tek çekirdek testinde 3042 puan, çoklu çekirdek testinde 5210 puan elde ettiği gözleniyor. Bu puanların iPhone 6S'in puanlarından yüksek olması, telefonun A10 yongalı yeni iPhone olabileceğini gösteriyor. Fotoğrafta görünen ekranda cihazın iOS 10 ile çalıştığı yazıyor. Telefonun modelinin ise iPhone 7 değil, "iPhone6 SE" olduğu görünüyor.











Görüntüyü paylaşan kullanıcı, telefonla ilgili birkaç detay daha paylaştı. Kullanıcı, telefonun iPad Pro 9.7'deki True Tone ekranla geleceğini söylüyor. Bunun yanında kullanıcı, telefonun 4,7 inç'lik ekranının 750x1334 çözünürlük sunacağını iddia ediyor. Kullanıcının son iddiası ise iPhone 7'nin (veya iPhone 6 SE) home düğmesinde herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde. Yani iddia doğruysa basınca duyarlı düğme yerine, tıklayan düğmeye basmaya devam edeceksiniz.



Her zaman olduğu gibi bu tür dedikodulara dikkat etmekte fayda var; özellikle Apple'ın şu an piyasada olan iPhone SE adında bir telefonunun olduğunu ve böyle bir model adının hesaplı bir modeli çağrıştırdığını düşündüğümüzde. Buradan yola çıktığımızda "iPhone 6SE" adı daha çok iPhone 6S'e ucuz bir alternatifin adı olabilir gibi görünüyor.