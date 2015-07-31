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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR! 3 ÖLÜ, 2 YARALI!


KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR! 3 ÖLÜ, 2 YARALI!
Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:18
Puan Ver : Kafa Kafaya Çarpıştılar! 3 Ölü, 2 Yaralı!(9/10)10


YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boğazlıyan- Kayseri karayolu Özler Köyü yakınında meydana geldi. Bülent Akdoğan(39) idaresindeki 38 BA 683 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Doğanoğlu (60) yönetimindeki 38 HS 297 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, sürücü Kemal Doğanoğlu ile araçta bulunan eşi Rabia Doğanoğlu (59) olay yerinde hayatı kaybetti. Diğer sürücü Kemal Akdoğan ile Fatoş Akdoğan (35) ve Yaren Ada Akdoğan (2) yaralandı. Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Yaren Ada Akdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti.








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