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kadroya geçen sözleşmeli personele eş durumu müjdesi!

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EŞ DURUMU MÜJDESİ!

Danıştay, sözleşmeli personel iken 2013'te memur kadrosuna atanan hemşirenin, eş durumu mazeretiyle beş yıllık süre dolmadan başka kuruma geçişine imkan tanıyan İdare Mahkemesi kararını onadı

Tarih : 05 Nisan 2017, 17:40
Puan Ver : Kadroya Geçen Sözleşmeli Personele Eş Durumu Müjdesi!(10/10)11


Sözleşmeli personelken 6495 sayılı Kanun'la memuriyet kadrosuna atanan hemşire, asker olan eşinin Çanakkale Gökçeada'da görev yapması dolayısıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanması için bağlı çalıştığı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat istedi.



İDARE MAHKEMESİ KABUL ETTİ



Bu talebi reddedilen hemşire, rektörlüğünün işleminin iptali için Sivas İdare Mahkemesinde dava açtı.



İdare Mahkemesi, dava sonucunda hemşirenin lehine karar verdi.



AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI...



Mahkemenin kararında, Anayasa'nın, ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" denildiğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ise atama ve değiştirmelerde aile birliğinin korunmasının ilke olarak benimsendiğine dikkat çekildi.



 



kaynak:sabah








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