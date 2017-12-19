KADROYA ALINAN TAŞERONLAR SSK'LI OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
Sürekli işçi kadrosuna geçirilecek taşeron işçilerin ücret, izin ve tazminatta olduğu gibi emeklilikte de hak kaybı olmayacak. SSK'lı olarak çalışmaya devam edecekler.
Taşeron işçilere kadro düzenlemesinde çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemeye bu hafta son noktanın konulup, yasa tasarısının Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Yasanın da kısa süre içerisinde tamamlanıp kadroya geçiş işlemlerine başlanması planlanıyor.
HİÇBİR HAKLARI KAYBOLMAYACAK
Taşeron işçilerin kadroya geçişte hiçbir kaybı olmayacak. Bu işçilerin ücret ile mevcut mali hakları aynen devam ettirilecek. Ayrıca kamudaki tüm sürekli işçilere ödenen yıllık 52 günlük tediye ücreti de verilecek.
Yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ikramiyeye kavuşacak. Taşeron firma kadrosundayken çalışılan süreler de kıdeme dahil edilecek. İzin hakları da korunacak. Örneğin; 6 yıldır aynı taşeron firmada görev yapan kişi, kadroya geçtiğinde 6 yıl üzerinden yıllık izin hakkını koruyacak ve 20 gün yıllık izin hakkına tabi bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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