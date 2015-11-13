

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından görevden alındı.







GÖREV BAŞINDA DURMASI SAKINCALI



Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararında; Kurtcephe'nin soruşturma tamamlanana kadar görev başında bulunmasının sakıncalı olduğuna vurgu yapıldı. Görev değişikliğinin üniversitenin internet sitesindeki ilgili bölüme hemen yansıması dikkat çekti.







Kurtcephe'nin kadro vaadiyle bir personele fuhuş teklif ettiği iddiaları ile ilgili YÖK tarafından açılan disiplin ve ceza soruşturması ara kararına göre; kayıtlarda S.A. isimli kadın personelle fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen Rektör Kurtcephe, 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı. Bu karara göre YÖK, bugün itibariyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlük makamına başka bir ismin atamasını gerçekleştirecek.







Hürriyet Gazetesi'nde yer alan Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararında ise şu ifadelere yer verildi: "İlgili hakkında ‘12 adet sürekli tarım işçisi alımında belirli kişilerin istihdamını sağlamaya yönelik hareket ederek usulsüz olarak kadrolu işe alınmalarını sağladığı' fiillinden dolayı yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma tamamlanana kadar görev başında bulunmasında sakınca bulunduğu kanaatiyle Yükseköğretim Genel Kurul'unun 12.11.2015 tarihli toplantısında ‘Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin, 657 sayılı DMK'nın 137.,138. maddeleri ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 3 ay süre ile görevden uzaklaştırılması' uygun bulunmuştur."