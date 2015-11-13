O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kadro karşılığı fuhuş teklifi!

KADRO KARŞILIĞI FUHUŞ TEKLİFİ!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe kadro karşılığı fuhuş iddiaları sebebiyle görevden uzaklaştırıldı. Prof. Kurtcephe'nin yerine Prof. Mustafa Ünal atandı. Kararda ses ve görüntü kaydı raporlarının etkili olduğu öğrenildi

Tarih : 13 Kasım 2015, 13:47
Puan Ver : Kadro Karşılığı Fuhuş Teklifi!(10/10)8


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından görevden alındı.



GÖREV BAŞINDA DURMASI SAKINCALI

Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararında; Kurtcephe'nin soruşturma tamamlanana kadar görev başında bulunmasının sakıncalı olduğuna vurgu yapıldı. Görev değişikliğinin üniversitenin internet sitesindeki ilgili bölüme hemen yansıması dikkat çekti.



Kurtcephe'nin kadro vaadiyle bir personele fuhuş teklif ettiği iddiaları ile ilgili YÖK tarafından açılan disiplin ve ceza soruşturması ara kararına göre; kayıtlarda S.A. isimli kadın personelle fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen Rektör Kurtcephe, 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı. Bu karara göre YÖK, bugün itibariyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlük makamına başka bir ismin atamasını gerçekleştirecek.



Hürriyet Gazetesi'nde yer alan Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararında ise şu ifadelere yer verildi: "İlgili hakkında ‘12 adet sürekli tarım işçisi alımında belirli kişilerin istihdamını sağlamaya yönelik hareket ederek usulsüz olarak kadrolu işe alınmalarını sağladığı' fiillinden dolayı yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma tamamlanana kadar görev başında bulunmasında sakınca bulunduğu kanaatiyle Yükseköğretim Genel Kurul'unun 12.11.2015 tarihli toplantısında ‘Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin, 657 sayılı DMK'nın 137.,138. maddeleri ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 3 ay süre ile görevden uzaklaştırılması' uygun bulunmuştur."








Etiketler: Kadro  Karşılığı  Fuhuş  Teklifi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER